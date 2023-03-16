Politico: в администрации Байдена предрекают наступление Украины ближе к маю

По данным издания, среди возможных направлений атаки Киева - через Херсон к Крыму и в сторону Азовского моря

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Представители администрации Джо Байдена считают, что наступление Украины начнется к маю. Среди возможных направлений атаки - через Херсон к Крыму и в сторону Азовского моря, сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источники.

"Американские чиновники больше сосредоточены на подготовке Украины к крупному весеннему наступлению для возвращения территорий, которое, как они ожидают, начнется к маю. Сотни западных танков и бронемашин <...> направляются в Украину для этой цели. США и европейские партнеры также поставляют огромные объемы боеприпасов и 155-мм снарядов", - пишет издание.

По информации Politico, Киев пока не определился с направлением нанесения удара, сейчас им рассматриваются два сценария. Южный вариант предусматривает наступление через Херсон к Крыму, восточный - движение в сторону Азовского моря для того, чтобы отрезать сухопутный коридор, ведущий к полуострову.

По данным издания, Киев потерял многих солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). Поэтому США сейчас срочно перебрасывают на Украину технику и ускоренными темпами тренируют украинских военных.

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что Министерство обороны США подготовило более 4 тыс. украинских военнослужащих с начала российской специальной военной операции на Украине. Обучение проходило в том числе и на территории США в Форт-Силле (штат Оклахома), где украинские военные готовились к применению в бою расчета батареи противовоздушной обороны Patriot.