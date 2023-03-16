США изучают вопрос создания трех универсальных опергрупп в Тихоокеанском регионе

В Вашингтоне отметили, что эти подразделения отличаются высокой эффективностью, маневренностью и способны "крайне быстро перемещаться в ту точку, где они нужны"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Три оперативные группы США, способные вести боевые действия на земле, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве, могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе. Об этом в среду заявил начальник штаба Армии (Сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл.

"Я могу представить три такие группы в Тихоокеанском регионе, - приводит его слова еженедельник Defense News. - Одна есть у нас в Европе и, возможно, появится еще одна группа для зоны с непредсказуемой обстановкой <...>. Полагаю, такой будет расстановка этих пяти групп". Генерал подчеркнул, что эти подразделения отличаются высокой эффективностью, маневренностью и способны "крайне быстро перемещаться в ту точку, где они нужны".

Как объясняет издание, размещение сразу трех групп в Тихоокеанском регионе соответствует нынешним интересам Вашингтона, который видит в Китае наиболее серьезный стратегический вызов и полагает, что к 2040 году Пекин будет обладать равной США военной мощью.