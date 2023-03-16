Президент Иракского Курдистана потребовал выплаты компенсаций пострадавшим от химатак

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в свою очередь заявил, что признание города Халабджа 19-й провинцией республики является "моральным долгом" центрального правительства

КАИР, 16 марта. /ТАСС/. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани призвал центральные иракские власти начать процесс выплаты компенсаций пострадавшим от применения войсками Саддама Хусейна химического оружия против этнических курдов, жителей города Халабджа в 1988 году. Соответствующее заявление он опубликовал в четверг на своей странице в Twitter по случаю 35-й годовщины газовой атаки в Иракском Курдистане.

"Применение самым жестоким режимом современности химического оружия в Халабдже навсегда останется в нашей памяти. Правительство Ирака обязано начать процесс компенсации ущерба Халабдже", - написал курдский политик.

Премьер-министр курдской автономии Нечирван Барзани назвал химическую атаку против Халабджи "клеймом на лбу преступников". "Отмечая эту траурную дату, народ Иракского Курдистана напоминает нынешним поколениям и всему миру о жертвах, которые он понес во имя свободы, а также ставит мир перед лицом морального и гуманитарного долга сделать все возможное, чтобы подобное преступление больше нигде не повторилось", - говорится в распространенном заявлении премьера. Барзани принял участие в мероприятиях в память о жертвах этой трагедии, прошедших в столице Иракского Курдистана городе Эрбиле.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани со своей стороны заявил, что признание города Халабджа 19-й провинцией республики является "моральным долгом" центрального правительства. В своем заявлении в Twitter он напомнил, что в понедельник законопроект об учреждении провинции был передан на голосование в Совет представителей (парламент).

Населенный преимущественно курдами город Халабджа подал запрос на признание официального статуса в декабре 2013 года, до этого он входил в состав северной иракской провинции Сулеймания. В феврале 2015 года парламент Иракского Курдистана одобрил законопроект, признающий Халабджу четвертой провинцией курдской автономии.

В 1988 году во время войны с Ираном (1980-1988) иракские ВВС сбросили на город, где находились курдские отряды, смесь различных отравляющих веществ, в том числе нервно-паралитические газы, зарин, иприт и горчичный газ. По оценкам экспертов, погибли около 5 тыс. человек. От последствий этой трагедии страдают около 200 тыс. жителей города, в том числе 486 человек, которые до сих пор находятся в тяжелом состоянии после отравления.