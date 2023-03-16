16 марта, 11:18

СМИ: в Таиланде повышен уровень опасности из-за пропавшего радиоактивного цезия

По данным Bangkok Post, уровень опасности 2 означает, что власти провинции должны взять на себя ответственность за операцию, проводимую для устранения конкретной угрозы общественной безопасности

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Пропавшая с электростанции в провинции Прачинбури трубка, содержащая радиоактивный цезий, не была найдена, вследствие чего власти повысили уровень опасности до 2. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.

По ее данным, уровень опасности 2 означает, что власти провинции должны взять на себя ответственность за операцию, проводимую для устранения конкретной угрозы общественной безопасности. Наивысший уровень опасности - 4.

Ранее сообщалось, что трубка, содержащая радиоактивный цезий-137, пропала с электростанции компании National Power Plant 5A в провинции Прачинбури. Подчеркивалось, что цезий-137 опасен для здоровья людей. За информацию о нахождении трубки компания предложила вознаграждение. 

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Таиланд
© Информационное агентство ТАСС
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