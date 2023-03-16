Сеул и Токио договорились о восстановлении соглашения об обмене разведданными

Предыдущая администрация Республики Корея приостановила действие соглашения из-за разногласий вокруг компенсаций жертвам принудительного труда

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Республика Корея и Япония договорились о возобновлении действия соглашения об обмене разведывательными данными (GSOMIA) в полном объеме. Об этом в четверг сообщил южнокорейский президент Юн Сок Ёль по итогам переговоров с японским премьером Фумио Кисидой в Токио.

"Некоторое время назад во время саммита я объявил о полной нормализации GSOMIA. Считаю, что наши страны должны обладать возможностью обмениваться информацией о запусках северокорейских ракет и траекториях их полета", - сказал Юн Сок Ёль во время пресс-конференции.

Предыдущая администрация Республики Корея приостановила действие соглашения из-за разногласий вокруг компенсаций жертвам принудительного труда. 6 марта МИД Республики Корея выступил с планом по урегулированию этого спора. В рамках GSOMIA Южная Корея предоставляла данные о баллистических ракетах КНДР, а также информацию, полученную от перебежчиков из народной республики. Япония в свою очередь делилась Сеулом сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.