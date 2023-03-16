В АдГ заявили, что ФРГ в будущем может стать "несерьезным партнером" в экономическом плане

Глава партии Тино Хрупалла раскритиковал проводимую правительством Германии политику в области энергетики

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла подверг резкой критике проводимую правительством ФРГ политику в области энергетики, отметив, что она приведет к тому, что в долгосрочной перспективе Германия станет таким же "несерьезным партнером", каким, по его мнению, в настоящее время является Европейский союз. С таким утверждением он выступил в четверг в ходе дебатов в Бундестаге.

Хруппала обвинил федеральное правительство в том, что Германия сейчас "слишком слаба в экономическом отношении по сравнению с другими государствами". Оставшиеся атомные электростанции, по словам политика, вскоре будут выведены из эксплуатации, и поставки природного газа больше не будут осуществляться. Вместо этого, как заявляют власти ФРГ, следует всеми силами добиваться расширения использования возобновляемых источников энергии. "Это односторонний, одномерный подход к решению [проблемы]", - сказал лидер АдГ.

"В долгосрочной перспективе мы станем такими же неинтересными для партнеров во всем мире, как сейчас Евросоюз. Экономически это уже не серьезный партнер", - резюмировал Хрупалла.

Он призвал правительство ФРГ четко отреагировать на подрывы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". "Каким образом федеральное правительство хочет защитить критически важную инфраструктуру в нашей стране от дальнейших атак?" - заметил Хрупалла. - А кто, например, совершил теракты? Федеральный канцлер не дал ответов в своем правительственном заявлении".

27 сентября прошлого года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Американский журналист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении расследований, ссылаясь на источник, заявил 8 февраля в своей статье, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений "Балтопс" водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в ответ на запрос ТАСС назвала версию, изложенную Хершем, "совершенной ложью и полной фикцией".