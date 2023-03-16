Макрон пообещал увеличить бюджет МИД Франции на 20% и расширить его штат

Президент Франции считает, что "реформа позволит привести средства дипломатии в соответствие с ее задачами"

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в течение четырех лет увеличить бюджет министерства по делам Европы и иностранных дел республики на 20%. Об этом он сообщил в четверг, выступая на собрании сотрудников внешнеполитического ведомства, трансляция которого велась в Twitter Елисейского дворца.

"Я выступаю за основательное перевооружение нашей дипломатии, - сказал Макрон. - В течение четырех лет в министерстве будет создано 700 новых рабочих мест, а его бюджет возрастет на 20%, до €7,9 млрд".

Французский лидер считает, что "реформа позволит привести средства дипломатии в соответствие с ее задачами".

В настоящий момент в системе МИД Франции занято около 14 тыс. человек.