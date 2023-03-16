МИД Болгарии выразил протест Северной Македонии в связи с нападением на культурный центр

Нападение было совершено в ночь с 15 на 16 марта, неизвестные проникли в здание и нанесли материальный ущерб

СОФИЯ, 16 марта. /ТАСС/. МИД Болгарии выразил серьезную озабоченность в связи с нападением минувшей ночью на Культурно-информационный центр Республики Болгария в Скопье. Об этом говорится в заявлении болгарского внешнеполитического ведомства, размещенном в четверг на его официальном сайте.

"На встрече в МИД директор дирекции "Юго-Восточная Европа" Ваня Андреева выразила послу Северной Македонии Агнезе Руси-Поповской серьезную озабоченность фактом того, что преступление совершено в рамках антиболгарской кампании в Северной Македонии, в том числе в рамках серии нападений на организации местных болгар, по которым нет эффективных действий правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение на культурный центр было совершено в ночь с 15 на 16 марта, когда неизвестные проникли в здание и нанесли материальный ущерб.

МИД Болгарии выразил надежду, что совершившие преступление будут установлены, а власти страны продемонстрируют, что такие посягательства против представительств Болгарии абсолютно неприемлемы и будут преследоваться по всей строгости закона.