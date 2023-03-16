16 марта, 12:31,
обновлено 16 марта, 12:42

Додон сообщил, что ему продлили запрет покидать Молдавию еще на 60 дней

Против экс-президента выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Высшая судебная палата Молдавии продлила бывшему президенту республики Игорю Додону запрет покидать территорию страны еще на 60 дней. Об этом сам Додон сообщил в четверг журналистам после заседания суда.

"Мне продлили запрет на выезд из страны еще на 60 дней, до 19 мая. Я считаю это решение незаконным. Повторю, что я никуда не собираюсь бежать", - отметил экс-президент.

Додона задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности. После поражения Партии социалистов Республики Молдова на выборах 2021 года Додон покинул пост лидера партии и возглавил Молдавско-российский деловой союз. 

Теги:
МолдавияДодон, Игорь
© Информационное агентство ТАСС
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