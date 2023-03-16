КНР продолжит консультации по сбросу воды с АЭС "Фукусима-1" с Россией и Республикой Корея

По данным правительства Японии, слитая в океан вода со станции "Фукусима-1" в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Китай продолжит консультации с Россией и Республикой Корея по решению Японии сбросить очищенную от радиации воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо.

"Китай будет поддерживать диалог и координацию [по вопросу сброса воды с АЭС "Фукусима-1"] со всеми озабоченными этим вопросом сторонами, в частности Россией, Республикой Корея и тихоокеанскими государствами", - сказал Сунь Сяобо.

В пресс-конференции, организованной МИД КНР, также принимали участие глава Китайской ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению Ли Чицзян и главный эксперт Центра ядерной и радиационной безопасности Министерства экологии и охраны окружающей среды КНР Лю Синьхуа.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.