16 марта, 14:01,
обновлено 16 марта, 14:17
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава Минобороны Армении и генсек ОДКБ обсудили ситуацию на границе с Азербайджаном

Как сообщили в Ереване, глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян рассказал о проблемах, касающихся запуска механизмов коллективной обороны ОДКБ

ЕРЕВАН, 16 марта. /ТАСС/. Глава Минобороны Армении Сурен Папикян и генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сообщило оборонное ведомство республики в четверг.

"Стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности, в том числе и ситуацию на армяно-азербайджанской границе и военно-политическую ситуацию вокруг Армении. В частности, говоря о ситуации на границе, Папикян рассказал о проблемах, касающихся запуска механизмов коллективной обороны ОДКБ, и ожиданиях Министерства обороны Армении", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияТасмагамбетов, Имангали НургалиевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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