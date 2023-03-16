Не менее трех палестинцев погибли в столкновениях с израильскими военными

Еще не менее 23 человек пострадали и госпитализированы, 5 из них находятся в критическом состоянии

ТАСС, 16 марта. По меньшей мере 4 палестинца погибли, более 20 пострадали в четверг в результате столкновений с израильскими военными в лагере беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его данным, все четверо умерли от полученных огнестрельных ранений. В их число входит 16-летний подросток.

Корреспондент телеканала "Аль-Джазира" утверждает, что в ходе столкновений с израильскими военными были убиты Нидаль Хазим, командир батальона группировки "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима" - вооруженное крыло "Исламского джихада"), и Юсуф Шрейм, один из командиров группировки "Бригада Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло ХАМАС). Кроме того, Минздрав проинформировал, что еще не менее 23 человек пострадали и госпитализированы, 5 из них находятся в критическом состоянии.

Агентство WAFA сообщает, что в центре Дженина действовали израильские отряды спецназначения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала ранее в четверг заявление, в котором подтвердила, что военные проводят операцию в Дженине. Израильская радиостанция "Кан" сообщила, что одной из основных целей рейда стала ликвидация Нидаля Хазима. Он являлся родственником Раада Хазима, который осуществил теракт в Тель-Авиве 7 апреля 2022 года. Тогда погибли 2 человека, еще 12 получили ранения. Именно после этой атаки в Тель-Авиве израильская армия начала проводить ежедневные операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу.