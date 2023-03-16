Эксперты раскритиковали Байдена за стремление затянуть конфликт на Украине

По словам американского полковника ВС в отставке Джонатана Свита и экономиста Марка Тота, в "затяжной шахматной партии" между Москвой и Вашингтоном время играет на руку России

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Стремление президента США Джо Байдена затянуть конфликт на Украине, превратив его в "вечную войну", является ошибкой с точки зрения американской национальной безопасности. Такое мнение выразили в четверг в статье для газеты The Hill полковник ВС США в отставке Джонатан Свит и экономист Марк Тот.

По их мнению, ситуация на Украине превращается в "затяжную шахматную партию", в которой ни Россия, ни США пока не желают поставить "шах и мат", однако Вашингтон не учитывает, что время играет на руку Москве.

"Байден обратился к концепции "вечной войны", ошибочно полагая, что это заставит Россию сесть за стол переговоров", - пишут авторы. Они указывают, что, пока Вашингтон и НАТО размышляют над тем, чтобы добавить на "шахматную доску" ракеты семейства ATACMS, истребители F-16 и другую технику, РФ получает время, чтобы ввести в игру "ладьи, коней и слонов", например, гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Большая часть развивающегося мира оказывается в "экономическом и дипломатическом чистилище" из-за заблуждений Байдена и смотрит на шахматное состязание сверхдержав, но не может повлиять на его исход, указывают эксперты. Они добавляют, что такая политика Вашингтона приводит и к росту человеческих жертв.

По мнению авторов, Пекин также может быть заинтересован в затягивании конфликта, так как он ослабляет позиции Вашингтона в том, что касается конфликта вокруг Тайваня.