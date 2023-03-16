Пентагон утверждает, что авиация РФ летает над базами США в Сирии, пытаясь провоцировать

Генерал Майкл Курилла заявил, что российские ВВС якобы "значительно" увеличили число таких маневров с начала марта

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Российские штурмовики с вооружением регулярно летают над американскими базами в Сирии, пытаясь провоцировать американцев. С таким утверждением выступил в четверг глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла на слушаниях в Конгрессе.

"Они летают над нашими базами, штурмовики с оружием, пытаясь провоцировать", - сказал он, отвечая на вопрос о взаимоотношениях российских и американских военных в Сирии. Генерал назвал такие действия российских летчиков "небезопасными и непрофессиональными", а также утверждал, что такими действиями Россия якобы пытается пересмотреть существующие протоколы разрешения конфликтов, "нарушая их каждый день". По словам Куриллы, российские ВВС якобы "значительно" увеличили число таких маневров с начала марта.

Командующий также заявил, что Сирия по-прежнему остается важной страной для России.