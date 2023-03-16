Зеленский сообщил, что обсудил с Сунаком ситуацию вокруг Артемовска

Украинский лидер отметил усиление поддержки Киева со стороны западных партнеров

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в четверг, что рассказал в телефонном разговоре премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о боях в районе города Артемовска в Донбассе.

"Хороший разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, - написал Зеленский в Twitter. - Я проинформировал его о ситуации на фронте, защите Бахмута (так на Украине называют Артемовск - прим. ТАСС)".

Зеленский добавил, что обменялся мнениями с Сунаком по поводу международных событий. Он отметил усиление поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ.