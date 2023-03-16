Вучич заявил, что на переговорах по Косову в Охриде будет бороться за мир

Внешнеполитическая служба ЕС ранее опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии"

БЕЛГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что на переговорах по Косову и Метохии в Охриде будет бороться за мир.

"Я знаю, что мы не можем проиграть, знаю, что мы должны сохранить. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить мир, чтобы идти к пути нормализации и лучшему взаимопониманию с албанцами, защищая национальные интересы сербов", - сказал сербский лидер в четверг в обращении к нации.

27 февраля внешнеполитическая служба ЕС опубликовала "Соглашение о пути к нормализации отношений Косова и Сербии". Документ включает взаимное признание паспортов, отказ Сербии от представительства Косова на мировой арене, обмен дипмиссиями, а также юридические обязательства сторон работать над "всеобъемлющей нормализацией отношений". По утверждению главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, с текстом договора предварительно согласились лидеры Сербии и Косова на переговорах в Брюсселе. Соглашение не начнет действовать до определения порядка его имплементации.

Очередной раунд переговоров по Косову и Метохии при посредничестве представителей Запада состоится 18 марта в Охриде.