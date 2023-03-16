Белый дом: США поддерживают с Россией прямые каналы связи для минимизации риска эскалации

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Власти США настроены на поддержание прямых каналов связи с руководством РФ для снижения риска эскалации в свете ситуации с американским беспилотником MQ-9, который потерпел крушение в акватории Черного моря. Об этом заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации", - сказала она, отвечая на вопрос о том, последует ли дальнейшее ухудшение отношений США и РФ из-за ситуации с беспилотником.