16 марта, 19:10

У Пентагона нет информации, будут ли США требовать возвращения беспилотника

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер сообщил, что ему неизвестно о планах запрашивать проход через Босфор и Дарданеллы для американских военных кораблей, которые могли бы заняться подъемом обломков беспилотника

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пентагон пока не может сообщить, намерены ли США требовать у России возвращения беспилотника, упавшего в Черное море, или компенсации за него. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мне об этом неизвестно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Райдер также сообщил, что ему неизвестно о планах запрашивать проход через Босфор и Дарданеллы для американских военных кораблей, которые могли бы заняться подъемом обломков беспилотника. "Мне об этом неизвестно", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. 

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США
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