16 марта, 19:10,
обновлено 16 марта, 19:31

Госдеп одобрил возможную продажу Польше ракет Hellfire на $150 млн

Варшава ранее запросила разрешение на приобретение у США 800 таких ракет, а также иных систем, сообщили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше ракет Hellfire, а также других систем на $150 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и связанного с этим оборудования примерно на $150 млн". В сообщении уточняется, что Варшава ранее запросила разрешение на приобретение у США 800 таких ракет, а также иных систем. 

Теги:
СШАПольша
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