Гаглоев: Южная Осетия должна координировать действия с РФ, учитывая сложную геополитику

По словам президента республики, в ходе специальной военной операции осетинские воины вместе российскими отстаивают общую историю, общие ценности

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Южная Осетия должна координировать свои действия в вопросах безопасности с РФ, учитывая сложные геополитические процессы. Об этом президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы видим, какие сложные геополитические процессы сегодня происходят, поэтому как никогда должны координировать свои действия в рамках общего контура безопасности", - сказал Гаглоев.

Он отметил, что в ходе специальной военной операции осетинские воины вместе российскими отстаивают общую историю, общие ценности, многие из них награждены государственными наградами Российской Федерации. "Мы первыми приняли на себя агрессию из-за того, что остались верны своему историческому долгу - быть вместе с Россией, и мы должны показать всему миру, что это единственно правильный выбор", - подчеркнул президент.

Единый контур безопасности

Формирование Россией и Южной Осетией общего пространства обороны и безопасности было прописано в Договоре о союзничестве и интеграции, который был подписан 18 марта 2015 года в Москве. Договором предусмотрены свободное пересечение российско-югоосетинской границы, интеграция таможенных органов, сотрудничество по линии органов внутренних дел, упрощение процедуры приобретения российского гражданства и социальная составляющая, в том числе вопросы индексации пенсий и повышение уровня зарплат.

В рамках реализации договора 31 марта 2017 года в Москве было подписано соглашение о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил Республики Южная Осетия в состав Вооруженных сил Российской Федерации. Документом устанавливается порядок приема граждан Южной Осетии, имеющих гражданство РФ, постоянно проживающих на территории республики и состоящих на воинском учете в ее военных комиссариатах, на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ.