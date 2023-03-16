Пентагон сомневается, что РФ извлечет что-то ценное из упавшего в Черное море беспилотника

По словам секретаря ведомства Патрика Райдера, остатки БПЛА "находятся на очень большой глубине"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США отмечают, что Россия пытается поднять упавший в Черное море американский беспилотник, однако считают, что никакой ценной информации получить из него в результате не получится. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы отмечаем признаки того, что Россия пытается поднять остатки беспилотника. Но, как и сказал [председатель Комитета начальников штабов ВС США] генерал [Марк] Милли, мы считаем, что крайне маловероятно, что они смогут получить из этого что-то полезное. Во-первых, не вдаваясь в детали, скажу, что мы предприняли шаги для защиты информации на борту судна, во-вторых, остатки находятся на очень большой глубине", - сказал он.

БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.