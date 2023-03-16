В Пентагоне заявили, что США не просили у России извинений в связи с инцидентом с БПЛА

По словам пресс-секретаря ведомства Патрика Райдера, Соединенные Штаты "продолжат летать и действовать в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США не просили у российской стороны извинений в ситуации с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), упавшим в Черное море. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"Нет, мы не просили извинений. Наша задача была в том, чтобы подчеркнуть, что мы ясно заявляли в публичном пространстве и в частном порядке, что США продолжат летать и действовать в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом", - сказал он.

Беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве. По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.