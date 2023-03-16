СМИ: Мали получила партию военных самолетов и беспилотников от РФ и Турции

Как сообщил портал Abamako, речь идет о самолетах L-39 Albatros и беспилотниках Bayraktar TB2

ПРЕТОРИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Мали получили в четверг партию самолетов и беспилотников из России и Турции. Об этом сообщил малийский новостной портал Abamako.

"Передаваемая техника повысит мощь малийской армии и укрепит ее", - заявил министр обороны и по делам ветеранов Мали Садико Камара. На торжественной церемонии, которая состоялась в аэропорту столицы африканской страны Бамако, присутствовал временный президент Мали Ассими Гоита. Портал отмечает, что передача техники является результатом партнерства трех стран.

Abamako передает, что Мали получила самолеты L-39 Albatros и беспилотники Bayraktar TB2. Точное количество переданной техники не раскрывается, однако Agence France-Presse со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Алу Бой Диарра оценивает партию в два десятка самолетов и десять беспилотников.

Разработанный в бывшей Чехословакии L-39 Albatros является учебно-боевой машиной, которая используется для выполнения различных задач, в том числе для нанесения ударов по наземным объектам.