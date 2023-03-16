Госдеп одобрил возможную продажу Австралии ракет Tomahawk на $895 млн

Как сообщили в Пентагоне, Канберра ранее запросила разрешение на приобретение у США 220 таких ракет, а также иных систем

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил возможную продажу Австралии крылатых ракет Tomahawk, а также других систем на $895 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Австралии боеприпасов Tomahawk Block V и Block IV и связанного с этим оборудования примерно на $895 млн". По данным американской стороны, Канберра ранее запросила разрешение на приобретение у США 220 таких ракет, а также иных систем.

"Данная предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку Австралия является одним из наиболее важных союзников в западной части Тихого океана", - отмечается в документе. В Пентагоне считают, что потенциальная продажа ракет позволит повысить "оперативную совместимость" сил Австралии, США и других союзников Вашингтона.

Американская администрация уже уведомила Конгресс о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Основным подрядчиком в случае одобрения выступит компания Raytheon Missiles & Defense. Пентагон заверил, что продажа вооружений не повредит боеготовности США.