Польша и Израиль достигли предварительного соглашения по экскурсиям молодежи в Освенцим

Израильская сторона ранее отменила образовательные поездки учащихся в Польшу

ВАРШАВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Польши и Израиля достигли предварительного соглашения по спорному вопросу об экскурсиях израильской молодежи в республику, в том числе в Освенцим. Об этом сообщил в четверг польский МИД.

"В Варшаве состоялись переговоры между правительствами Израиля и Польши о сотрудничестве в области образовательных визитов молодежных групп. Достигнуто предварительное соглашение", - указано в сообщении.

Ранее израильская сторона отменила образовательные поездки учащихся в Польшу, в частности для посещения бывших нацистских концлагерей, из-за проблем с обеспечением безопасности. МИД Польши тогда указал, что страна готова начать принимать израильскую молодежь в любой момент, но экскурсии с участием вооруженных израильских служб невозможны.