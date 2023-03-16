США не фиксировали военной помощи России со стороны Китая

Как отметил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, между РФ и КНР существует тесное торговое партнерство

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. США считают, что Китай на данный момент не предоставлял России вооружения для использования в боевых действиях на Украине. Об этом заявил в четверг на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос о публикации в газете Politico относительно поставок ружей, бронежилетов и беспилотников китайскими компаниями в РФ.

"Я знаю, что есть публикации в СМИ о неких торговых сделках. Само по себе это не является чем-то необычным, между Россией и Китаем существует тесное торговое партнерство. Но ключевой момент в том, что к настоящему времени мы не видели какой-либо помощи боевыми средствами от Китая России для использования в боевых действиях на Украине", - сказал он.

В четверг европейская версия газеты Politico сообщила, что китайские компании в 2022 году якобы поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам.