Первый полет новейшего бомбардировщика ВВС США откладывается на несколько месяцев

По словам министра ВВС США Фрэнка Кендалла, в целом реализация программы остается в пределах изначального плана

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Первый полет новейшего американского бомбардировщика B-21 откладывается на несколько месяцев, однако, как и планировалось ранее, он состоится до конца года. Об этом в четверг сообщила газета Defense News со ссылкой на заявление министра ВВС США Фрэнка Кендалла на конференции в Вашингтоне.

"Мы выбились из первоначального графика на несколько месяцев", - заявил Кендалл, отметив, что в целом реализация программы остается в пределах изначального плана. Причину переноса первого полета нового бомбардировщика он называть отказался.

Компания-разработчик Northrop Grumman сообщила изданию, что первый полет B-21 должен состояться до конца 2023 года. Те же сроки в марте назвали ВВС США, не уточнив, на какой месяц изначально был запланирован испытательный полет.

ВВС представили B-21 2 декабря 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США и ключевым элементом ядерной триады страны. В марте Пентагон сообщил, что сейчас в производстве находятся шесть самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2.

Пентагон сейчас запрашивает в федеральном бюджете около $145 млрд на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в том числе $46 млрд для ВВС, 27 млрд для ВМС, 15,7 млрд для сухопутных сил. На внедрение нового стратегического бомбардировщика B-21 планируется выделить $3 млрд.