В Монголии продлили арест советнику экс-президента страны по подозрению в шпионаже

ГРУ Монголии уточнило, что Цоодолын Хулан обвиняется в хищении, сборе, хранении или передаче сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, в целях выдачи иностранной организации или гражданину

УЛАН-БАТОР, 17 марта. /ТАСС/. Суд Монголии продлил на месяц арест Цоодолын Хулан - подозреваемому в шпионаже советнику бывшего президента страны Халтмаагийн Баттулги. Об этом в пятницу сообщило Главное разведывательное управление Монголии.

"Суд по предложению прокурора продлил содержание Цоодолын Хулан под стражей еще на один месяц. В отношении этой гражданки возбуждено уголовное дело по статье "незаконное сотрудничество с иностранными спецслужбами, организациями и гражданами", - говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что экс-советник бывшего президента Монголии обвиняется в хищении, сборе, хранении или передаче сведений, документов и предметов, составляющих государственную тайну, в целях выдачи иностранной организации или гражданину. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы от восьми лет до пожизненного заключения.

Женщина работала советником по религиозным вопросам у пятого президента Монголии Халтмаагийн Баттулги, занимавшего этот пост с 2017 по 2021 годы.

Дочь поэта, Цоодолын Хулан также является автором нескольких сборников стихов, также она перевела на монгольский несколько сочинений Анны Ахматовой. Закончила школу с преподаванием на русском языке, затем работала корреспондентом, главным редактором некоторых газет, директором государственного театра кукол. Весной 2022 года Цоодолын Хулан написала открытое письмо, где выразила полную поддержку специальной военной операции России.

В январе 2023 года Цоодолын Хулан была арестована спецслужбами по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства. О какой именно стране идет речь, следствие пока не сообщает.