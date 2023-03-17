Более тысячи сотрудников паспортных столов Британии проведут пятинедельную забастовку

Как признают в Профсоюзе государственных и коммерческих услуг, время для протестов выбрали в тот момент, когда паспортные отделения будут максимально загружены перед началом летнего сезона отпусков

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Более тысячи сотрудников британских паспортных столов проведут пятинедельную забастовку, значительно расширив масштаб своей протестной деятельности в рамках спора о повышении зарплат. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Профсоюза государственных и коммерческих услуг (Public and Commercial Services Union, PCS), который объединяет около 200 тыс. госслужащих и персонал частных компаний, работающих по госконтрактам.

По его информации, стачки пройдут с 3 апреля по 5 мая, а участие в них примут сотрудники паспортных столов в Лондоне, Ливерпуле, Глазго, Ньюпорте, Питерборо, Дареме и Саутпорте. Как признают в самом профсоюзе, время для забастовок специально выбрано в тот момент, когда паспортные отделения будут максимально загружены перед началом летнего сезона отпусков.

"Эта акция - значительная эскалация давно длящегося спора профсоюза по поводу оплаты труда, условий увольнения и сохранения рабочих мест. Она, вероятнее всего, окажет значительное влияние на процесс выдачи паспортов по мере того, как приближается лето", - говорится в заявлении PCS. Генеральный секретарь профсоюза Марк Сервотка обратил внимание на то, что переговоры с правительством длятся уже шесть месяцев, и за это время власти "отказывались улучшать свое предложение о повышении зарплат на 2%".

Волна забастовок, вызванных резким ростом инфляции (10,5% по итогам прошлого года), падением реальных доходов и снижением уровня жизни населения, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках принимают участие железнодорожники, водители автобусов, медработники, сотрудники служб неотложной помощи, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.