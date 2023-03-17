Пентагон создаст рабочую группу по борьбе с самоубийствами среди американских военных

В октябре 2022 года в ведомстве отметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин выразил беспокойство в связи с числом самоубийств среди американских военных и потребовал повысить качество и доступность психологической поддержки для военнослужащих. Соответствующее заявление в четверг было размещено на сайте Пентагона.

"Люди - самый ценный ресурс нашего ведомства. Поэтому мы должны не щадить сил, работая над сокращением числа самоубийств в наших рядах. Потеря даже одного человека в результате самоубийства - это уже слишком много", - следует из заявления главы Пентагона.

Остин напомнил, что в 2022 году создал независимый комитет, который должен был изучить и дать оценку действиям Министерства обороны по предотвращению и борьбе с самоубийствами. На основе полученных данных планируется создать специальную рабочую группу, которая до 2 июня 2023 года разработает и представит план действий Пентагона по этому вопросу, указал чиновник.

В октябре 2022 года в Пентагоне отметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года. Так, в 2021 году с собой покончили 519 американских военнослужащих.