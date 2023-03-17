17 марта, 10:14

Чавушоглу посетит Египет в рамках политики нормализации двусторонних отношений

Глава МИД Турции впервые за 10 лет посетит страну

АНКАРА, 17 марта. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 18 марта, впервые за 10 лет посетит Египет с визитом в рамках политики нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил в пятницу турецкий МИД.

"Наш министр посетит 18 марта Египет с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел этой страны [Самеха Шукри]. На предстоящих переговорах планируется рассмотреть в полном объеме двусторонние отношения, а также обменяться мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении. 

Теги:
ТурцияЕгипетЧавушоглу, Мевлют
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