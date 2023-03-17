Иран отверг обвинения со стороны Израиля и Германии в попытках получить ядерное оружие

В Тегеране заявили, что их ядерная программа носит мирный характер и не является угрозой мировому сообществу

ТЕГЕРАН, 17 марта. /ТАСС/. Ядерная программа Ирана носит мирный характер и не является угрозой мировому сообществу. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД Исламской Республики (ИРИ) Насер Канани Чафи. Он прокомментировал высказанные накануне канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обвинения в адрес Тегерана в намерении получить ядерное оружие.

"Удивительно, что германские официальные лица считают угрозой мирную ядерную программу Ирана, осуществляемую под пристальным надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но ничего не говорят об угрозе для региона и мира, которую представляет собой крупный ядерный арсенал Израиля", - цитирует его слова официальный Telegram-канал МИД ИРИ.

Официальный представитель подчеркнул, что "независимые страны и мировое общественное мнение сыты по горло позициями и поведением, основанными на двойных стандартах, и день ото дня все более утверждаются во мнении, что претензии и обвинения правительств некоторых западных стран в адрес Исламской Республики Иран являются лицемерными и не соответствуют действительности".

Во вторник - на встрече с Шольцем - Нетаньяху заявил, что у "Израиля нет большей обеспокоенности, чем опасность, вызванная стремлением Ирана к ядерному оружию, и мы обсуждали, как Израиль и Германия могут работать вместе над тем, чтобы пресечь это стремление". Шольц подчеркнул, что стороны выразили обеспокоенность тем, что "Иран предпринял новые шаги по эскалации и добился очень высоких уровней обогащения урана".