Тирасполь подготовил ответные меры в случае применения Кишиневом санкций за сепаратизм

По словам президента Приднестровья Вадима Красносельского, под внесенные в Уголовный кодекс Молдавии поправки подпадает широкий круг лиц

КИШИНЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Власти непризнанного Приднестровья подготовили ответные санкции в случае применения молдавской стороной наказаний за сепаратизм. Об этом сообщил в пятницу президент Приднестровья Вадим Красносельский в эфире телеканала ТСВ.

"Мы будем противодействовать, сложа руки не сидим. Мы тоже внесли некоторые изменения в наш Уголовный кодекс, благодаря которому мы сможем привлечь [к ответственности] всех тех, кто будет применять данный закон о сепаратизме в отношении приднестровских граждан", - сказал Красносельский.

По его словам, с точки зрения формального подхода под внесенные в Уголовный кодекс Молдавии поправки подпадает широкий круг лиц. "Кто служит, кто командует, кто руководит, даже уплата налогов может квалифицироваться как поддержка сепаратистского режима при желании", - уточнил президент.

В феврале этого года в Молдавии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие от двух до шести лет лишения свободы за "деяния, совершенные с целью отделения части территории Республики Молдова". Преступлением также считаются написание и распространение информации, подстрекающей к сепаратизму, и его финансирование.

Ранее действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи по итогам визита в Молдавию подчеркнул, что санкции могут негативно сказаться на переговорах по приднестровскому урегулированию.