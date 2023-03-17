СМИ: демонстранты в ходе акции против пенсионной реформы перекрыли пути на вокзале в Бордо

По оценке BFM, возле вокзала собралось около 300 человек

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Протестующие против пенсионной реформы, объявленной премьер-министром Франции Элизабет Борн в обход голосования в парламенте, перекрыли пути на железнодорожном вокзале города Бордо (департамент Жиронда на юго-западе республики). Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM.

По его данным, десятки человек заблокировали два пути на вокзале. При этом на платформе у одного из путей пассажиры ожидали прибытия поезда. В каком именно направлении должен был следовать состав, канал не уточняет.

Демонстранты продолжают прибывать на вокзал, по оценке BFM, возле него собралось около 300 человек.

В четверг Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) перед началом дебатов, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе республики в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Он, в частности, предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет и отменяет ряд льготных пенсионных режимов. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 Конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.