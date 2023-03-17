17 марта, 14:19,
обновлено 17 марта, 14:39

Белый дом: телефонных контактов Байдена и Си Цзиньпина пока не планируется

При этом, как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американский президент хотел бы провести такой разговор в ближайшем будущем

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Телефонная беседа между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином на фоне визита китайского лидера в Москву не прорабатывается, хотя Байден хотел бы провести такой разговор в ближайшем будущем. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"В настоящее время такой звонок не запланирован, - сказал он. - И хотя президент ранее сказал, что он готов к новым контактам с председателем КНР Си Цзиньпином, сейчас мы не занимаемся проработкой логистики такого контакта".

"Президент говорил, что хочет провести беседу с председателем КНР в ближайшем будущем. Мы будем работать, чтобы это организовать", - добавил Кирби. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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