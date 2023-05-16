СМИ: президенты Словакии, Словении и Чехии для экономии летели на саммит одним самолетом

На обратном пути из Рейкьявика самолетом лидера Словакии Зузаны Чапутовой также могут воспользоваться президенты Австрии и Молдавии Александер Ван дер Беллен и Майя Санду

БРАТИСЛАВА, 16 мая. /ТАСС/. Лидеры Словакии Зузана Чапутова, Словении Наташа Пирц-Мусар и Чехии Петр Павел летели во вторник на саммит Совета Европы в Рейкьявик одним самолетом в целях экономии средств налогоплательщиков и сокращения вредных выбросов от авиадвигателей. Об этом сообщил телеканал ТА-3.

Главы трех республик летели в Рейкьявик самолетом словацкого президента. Чапутова и Пирц-Мусар вылетели из Братиславы. Совершив по пути посадку в Копенгагене, где находился с визитом Павел, они приняли его на борт и продолжили полет.

Идея пользоваться одним самолетом во время зарубежных визитов, совпадающих по срокам и направлениям, принадлежит Чапутовой и Павелу. Об этом они договорились в начале года. "На обратном пути [из Рейкьявика] мы будем в еще большем составе", - привел телеканал слова словацкого лидера. Она проинформировала, что ее самолетом также воспользуются президент Австрии Александер Ван дер Беллен и лидер Молдавии Майя Санду.

Чапутова также сказала, что в июле на саммит НАТО в Вильнюсе полетит авиабортом президента Чехии. Впервые она с Павелом осуществила в апреле совместный визит на Украину.