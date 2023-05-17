Экс-министру энергетики Украины грозит до 6 лет тюрьмы по новому обвинению

Согласно заявлению Государственного бюро расследований страны, Игорь Насалик обвиняется по статье о служебной халатности

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинение в злоупотреблении служебным положением бывшему министру энергетики и угольной промышленности страны времен экс-президента Петра Порошенко Игорю Насалику, теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе бюро пояснили, что заменили в обвинении экс-министру квалификацию дела. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье о служебной халатности, санкция которой предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы. "По результатам расследования бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины заменено обвинение на злоупотребление служебным положением, указанное преступление совершено по предварительному сговору с бывшим руководителем одного из департаментов министерства", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Уточняется, что второму фигуранту также предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, они пользовались служебным положением в интересах одного из предпринимателей газовой сферы, имя которого не называется. Как считает ГБР, по поручению Насалика руководитель департамента заключил со структурами известного бизнесмена заведомо убыточные для государства соглашения. В результате бюджет за период с 2017 по 2020 год недополучил средства на сумму свыше $40 млн.

Первое обвинение по делу, которое квалифицировалось по статье о служебной халатности, было предъявлено экс-министру в феврале 2023 года.

Ранее Насалик сообщал, что с февраля 2022 года добровольно служит в Вооруженных сил Украины. В среду в комментарии изданию "Страна" он рассказал, что новое обвинение сотрудники ГБР вручили ему лично 16 мая. "Комбат выписал мне командировку, я приехал, мне предъявили обвинение. Они не могут сформулировать даже само подозрение, в чем меня обвиняют", - сказал Насалик и назвал происходящее "анекдотом".

Игорь Насалик возглавлял Минэнерго Украины с 2016 по 2019 год. Как писали украинские СМИ, его подозревают в заключении убыточных для государства договоров эксплуатации газораспределительных систем в пользу украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.