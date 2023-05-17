Разногласий по сирийскому досье на совещании арабских министров в Джидде не было

Министр иностранных дел республики Фейсал Микдад поблагодарил Саудовскую Аравию "за ту роль, которую королевство сыграло в последние месяцы для того, чтобы активизировать совместные арабские действия"

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. Сирийская делегация довольна атмосферой, которая царит на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) в городе Джидда перед региональным саммитом, открывающимся 19 мая. Об этом сообщил в среду телеканалу Al Ekhbariya министр иностранных дел республики Фейсал Микдад.

"Разногласий по сирийскому досье на совещании арабских министров не было, - сказал он. - Мы продолжаем совместную работу с арабскими братьями, которые с уважением относятся к роли Сирии на региональной и международной аренах".

Глава МИД поблагодарил Саудовскую Аравию "за ту роль, которую королевство сыграло в последние месяцы для того, чтобы активизировать совместные арабские действия". "Сирия будет приветствовать любую роль арабских стран в послевоенном восстановлении, - подчеркнул он. - Мы также рассчитываем на эффективное содействие арабов сирийским беженцам и оказание им помощи в возвращении на родину".

Ранее Микдад провел в Джидде переговоры со своими коллегами из Иордании, Ливана, Омана, Туниса и Объединенных Арабских Эмиратов, а также встретился с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

15 мая по прибытии в Джидду Микдад заявил, что Сирия "перевернула страницу прошлого и стремится к всестороннему развитию отношений с арабскими странами". По его словам, Дамаск выступает "за усиление арабской солидарности путем совместных действий и формирование общего стратегического видения в ответ на опасные вызовы, с которыми сталкивается арабский мир".

7 мая Совет ЛАГ на экстренном заседании в Каире принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Ее членство было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля арабские государства пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь.