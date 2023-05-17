Глава Минобороны ФРГ сообщил о создании нового формата для защиты восточного фланга НАТО

Борис Писториус заявил, что речь идет о сотрудничестве "в незащищенной точке" на восточном фланге альянса

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о создании формата "3+3" (Великобритания, Канада, ФРГ и три прибалтийских государства) в целях защиты восточного фланга НАТО.

"Наше совместное (Великобритании и ФРГ - прим. ТАСС) патрулирование воздушного пространства стран Балтии, сроки осуществления которого только что истекли, также является историей успеха", - сказал Писториус в среду на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине. Он добавил, что речь идет о сотрудничестве "в незащищенной точке на восточном фланге НАТО".

"Германия, Великобритания и Канада с одной стороны, Литва, Эстония и Латвия с другой стороны. По моему приглашению мы установили формат "3+3", - отметил глава Минобороны ФРГ.

"Я приглашу вас сделать это еще раз на полях следующей встречи в Брюсселе, потому что мы считаем, что три государства, которые несут особую ответственность там, также должны тесно координировать свои действия с нашими тремя балтийскими партнерами, когда речь идет об улучшении материально-технического обеспечения учений и, следовательно, о проведении в мае очередного совещания командующих в Литве", - резюмировал министр.

В августе 2022 года Германия на девять месяцев в рамках программы НАТО взяла на себя патрулирование воздушного пространства стран Балтии (NATO Baltic Air Policing). С этой целью на авиабазе Эмари в Эстонии были дислоцированы пять истребителей Eurofighter и размещены около 150 германских военнослужащих. За последние два месяца операций германские летчики впервые вместе с британскими ВВС обеспечивали безопасность воздушного пространства стран Балтии. В апреле ФРГ передала свои обязанности Великобритании.