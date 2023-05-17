Французский сенатор назвал США, ЕС и НАТО провокаторами украинского конфликта

Они несут как минимум частичную ответственность за это и увеличивают риск ядерной эскалации

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. США, Евросоюз и НАТО несут как минимум частичную ответственность за развязывание украинского конфликта и, выступая в роли провокаторов, увеличивают риск ядерной эскалации. Такое мнение высказал французский сенатор Жан-Луи Массон, выступая на заседании Сената (верхней палаты парламента) Франции в среду вечером.

Заседание было посвящено принятию резолюции о геноциде украинского населения, якобы осуществлявшегося в начале 1930-х годов в УССР, где, как и в ряде других республик СССР, в то время был голод. Массон сразу же объявил, что будет голосовать против данного текста, поскольку "приведенные в нем факты не соответствуют юридическому определению геноцида", а также потому, что "основная цель резолюции - нанести ущерб России".

"Все это происходило еще в бытность СССР и ответственность за события тех лет несут коммунистические лидеры, которые были как русскими, так и украинцами, или других национальностей, - сказал он. - Нужно обладать определенным лицемерием, чтобы возлагать вину за те события на нынешнюю Россию".

Параллель с Первой мировой войной

В ходе своего выступления политик провел параллель с Первой мировой войной, когда ответственность за нее, по его словам, несправедливо целиком возложили на кайзера Вильгельма II. Он напомнил, что начался конфликт после убийства террористами эрцгерцога Франца Фердинанда и "поддерживавшие этих террористов страны несут большую часть ответственности за начало войны".

"Сегодня же настоящие ответственные за конфликт между Украиной и Россией - это не эти две страны, а, как минимум частично, трио провокаторов: НАТО, США и ЕС", - уверен сенатор. Выступив с критикой отказа от роспуска НАТО после упразднения Варшавского договора, он заявил, что ЕС и Североатлантический альянс, "зайдя на территории, исторически принадлежавшие России", заставили ее почувствовать себя в окружении. "То, что сделало это трио провокаторов, окружая Россию, в десять раз хуже, чем <…> размещение ракет на Кубе", - подчеркнул Массон, имея в виду размещение Советским Союзом ракет на острове в 1962 году, которое привело к Карибскому кризису.

Угроза эскалации

Массон напомнил, что в настоящее время США являются единственной в мире страной, которая использовала атомное оружие, "уже одерживая победу в войне против Японии". "Если Россия будет проигрывать войну и ее существование окажется под угрозой, она может решить использовать все имеющиеся у нее средства, чтобы защитить себя", - предостерег Массон.

На этом фоне он заявил, что выступает категорически против принятия в ЕС или в НАТО бывшей республики СССР. По его мнению, Украина станет в ЕС "троянским конем НАТО".