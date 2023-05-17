17 мая, 18:46

Лидеры G7 проведут переговоры с Зеленским

Параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) на саммите в Хиросиме (Япония) 19-21 мая намерены провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, параметры такого взаимодействия продолжают дорабатываться. Об этом сообщил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы рассчитываем на некоторое взаимодействие между лидерами Группы семи и президентом Зеленским. Параметры этого взаимодействия еще прорабатываются. Поэтому, когда у нас будет больше информации по этому вопросу, мы сообщим [о характере переговоров]", - сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося на саммит Группы семи в Хиросиме. 

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УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичСалливан, Джейк
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