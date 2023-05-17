Глава спецназа Судана готов встретиться с командующим армии в любое время

Политический советник главы суданского спецназа Юсеф Эззат назвал пропагандой информацию о том, что "спецназ якобы контролирует суданские больницы и госпитали"

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Глава сил быстрого реагирования (спецназ) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) готов провести личную встречу с командующим вооруженными силами страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом в любое время и в любом месте при единственном условии. Об этом в среду сообщил политический советник главы суданского спецназа Юсеф Эззат, который несколько часов назад прибыл с визитом в столицу Южного Судана Джубу.

"Глава спецназа готов встретиться с аль-Бурханом в любом месте и в любое время при условии прекращения огня [в Судане]", - отметил политсоветник, которого процитировал телеканал Al Arabiya. Выступая в Джубе на пресс-конференции после переговоров с южносуданским президентом Салвой Кииром, Эззат назвал пропагандой информацию о том, что "спецназ якобы контролирует суданские больницы и госпитали".

Суданская армия до сих пор отказывалась проводить какие-либо прямые переговоры или встречи с представителями спецназа, считая их мятежниками, и призывая мировое сообщество признать силы быстрого реагирования террористической организацией. После подписания между сторонами "Декларации Джидды" о содействии в доставке гуманитарной помощи в страну, вооруженные силы выступили со специальным заявлением, поясняя, что диалог в саудовском городе велся через посредников. На церемонии обмена уже подписанными документами представитель армии Судана отказался пожать руку своему визави, присланному в Джидду спецназом.