Латвия приняла у Исландии председательство в Комитете министров Совета Европы

Глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс объявил о приоритетах своей страны на этот период

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Латвия приняла переходящий пост председателя в Комитете министров Совета Европы (СЕ) после завершения саммита лидеров стран СЕ в Рейкьявике. Об этом сообщила в среду пресс-служба организации.

Глава МИД Исландии Тоурдис Кольбрун Гюльфадоттир передала полномочия коллеге из Латвии Эдгарсу Ринкевичсу, который, в свою очередь, объявил о приоритетах своей страны на этот период. Из них основные: "укрепление демократии и верховенства права", "продвижение свободы выражения мнений, безопасности журналистов и цифровой повестки дня Совета Европы" и "продвижение реформ Совета Европы", в том числе путем реализации решений завершившегося в среду саммита.

Председательство Латвии продлится с мая по ноябрь 2023 года.