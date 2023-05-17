Нидерланды признали, что не достигли основной цели в рамках миссии в Афганистане

В отчете Управления по международным исследованиям и оценки политики Министерства иностранных дел Нидерландов говорится, что информация о деятельности миссии предоставлялась общественности в слишком положительном ключе, особенно до 2020 года

ГААГА, 17 мая. /ТАСС/. Нидерланды не смогли достичь своей основной цели в рамках участия в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном в среду отчете Управления по международным исследованиям и оценки политики Министерства иностранных дел Нидерландов.

Как отмечается в документе, Нидерланды внесли лишь ограниченный вклад в повышение профессионализма отдельных должностных лиц Афганских национальных сил безопасности, "однако о структурных улучшениях с целью достижения их самодостаточности речи не идет".

Согласно исследованию, "эффективности миссии в Афганистане препятствовали как внешние, так и внутренние факторы". Кроме того, информация о деятельности миссии предоставлялась общественности в слишком положительном ключе, особенно до 2020 года.

На основе проведенного исследования управление разработало несколько рекомендаций, которые связаны с постановкой более реалистичных целей, процессом направления голландских военных советников и улучшением контроля и отчетности. Эти рекомендации будут учтены при подготовке и развертывании голландских миссий в будущем, в том числе в рамках операции EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

Операция НАТО "Решительная поддержка" проводилась с начала 2015 года по сентябрь 2021 года. Цель миссии заключалась в создании профессиональных и самостоятельных сил, способных поддерживать безопасность в Афганистане в долгосрочной перспективе. В апреле 2021 года в связи с решением США вывести свои войска из Афганистана было принято решение о прекращении миссии.