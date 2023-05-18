Боррель заявил, что ЕС сложнее определить свои отношения с Китаем, чем с Россией

Глава внешнеполитической службы ЕС полагает, что Пекин стремится "построить новый мировой порядок с КНР в центре"

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Отношения с Китаем являются более сложным политическим вопросом для Евросоюза, чем взаимодействие сообщества с Россией. Такое мнение выразил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованной в четверг статье в испанской газете El Pais.

"Как вести себя с Китаем - это политический вопрос первого порядка для ЕС, более сложный, чем противостояние с Россией, - утверждает он. - Действительно, политическая и экономическая системы ЕС сильно отличаются как от России, так и от Китая". По версии Борреля, Пекин стремится "построить новый мировой порядок с КНР в центре", став "к середине века первой мировой державой".

"ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе", - считает глава дипломатии сообщества. Он полагает, что Евросоюз должен пересмотреть свою политику в отношении КНР по трем причинам: "изменения внутри Китая", "ужесточение стратегической конкуренции между США и Китаем" и "подъем Китая как ключевого игрока в региональных и глобальных проблемах".

Боррель считает, что данная ситуация оказывает все большее давление на ЕС, а также создает неудобные дилеммы. "Мы, европейцы, не хотим блокировать рост развивающихся стран, будь то Китай, Индия или другие, - утверждает он. - Но, конечно, мы хотим убедиться, что это не наносит ущерба нашим интересам, не угрожает нашим ценностям и не ставит под угрозу международный порядок, основанный на правилах".

Дипломат заверил, что нет жизнеспособной альтернативы отношению к КНР как к партнеру, конкуренту и системному сопернику в зависимости от вопроса. "Что касается ценностей, наши разногласия усиливаются", - добавил он. Боррель также считает, что торговые отношения между ЕС и Китаем являются несбалансированными. "Дефицит торгового баланса ЕС достигает неприемлемого уровня, - добавил он. - Это связано не с отсутствием конкурентоспособности ЕС, а с преднамеренными решениями и политикой Китая".

"Европейские компании сталкиваются с постоянными препятствиями и дискриминационной практикой, - утверждал глава дипломатии сообщества. - Кроме того, ЕС сталкивается с растущим риском чрезмерной зависимости в отношении некоторых ключевых продуктов и сырья". В этой связи Боррель обратил внимание на "важность снижения рисков и повышения устойчивости, в том числе по соображениям национальной безопасности".