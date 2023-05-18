Белоруссия показала на MILEX мобильный комплекс РЭБ, подавляющий БЛА на расстоянии 30 км

Он способен осуществлять радиоразведку по каналам управления и передачи данных на расстоянии до 50 км

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Государственная белорусская компания "Белспецвнештехника" представила на выставке MILEX-2023 в Минске новейший мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) под названием "Т", способный подавлять каналы управления и передачи данных дронов на расстоянии до 30 км. Об этом ТАСС в четверг сообщил представитель компании.

"Радиоразведка осуществляется по каналам управления и передачи данных на расстоянии до 50 км, радиолокационная разведка - до 22 км. <…> Подавление каналов управления и передачи данных осуществляется на расстоянии до 30 км, подавление навигации основных систем - GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou - на расстоянии до 40 км", - отметил он.

"Станция также может осуществлять спуфинг, создавая искаженное навигационное поле для беспилотников и давая возможность управлять вражескими БЛА. "Т" - это абсолютно новая разработка, демонстрирующаяся впервые. Сейчас она заканчивает проходить испытания, примерно через два месяца мы будем готовы ее поставлять. Отличительная особенность в том, что в ней впервые используется моностатическая РЛС. В нашей стране нет ни одной подобной станции со встроенной РЛС", - сказал представитель компании.

РЛС состоит из четырех блоков, которые для работы выдвигаются из корпуса и формируют круговой обзор в 360 градусов. При этом они не имеют каких-либо вращающихся частей. Экипаж машины - три человека, включая одно рабочее место для оператора разведки и подавления и одно - для оператора оптико-электронного модуля.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит в Минске 17-20 мая. Всего в единой российской экспозиции, организованной "Рособоронэкспортом", представлено более 150 образцов вооружения и техники.