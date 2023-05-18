Британия и Норвегия договорились сотрудничать по вопросу защиты подводной инфраструктуры

Стороны подписали соглашение в Центре морских операций в Лондоне в рамках усилий двух стран по "усилению безопасности в Северной Атлантике"

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Великобритания достигла договоренности с Норвегией об укреплении сотрудничества по вопросу защиты критической подводной инфраструктуры и противолодочной обороны. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Соглашение о намерениях было подписано в Центре морских операций в Лондоне в рамках усилий двух стран по "усилению безопасности в Северной Атлантике". "Растущее использование морского дна в энергетических и коммуникационных целях привело к увеличению возможностей противников угрожать критически важной подводной инфраструктуре Запада, о чем свидетельствует повреждение трубопровода "Северный поток", в результате чего Великобритания и Норвегия совместно усилили патрулирование в регионе", - сказано в сообщении.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в пятницу на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом в Лондоне заявил, что в июле на вооружение британских ВС поступит многофункциональный корабль Proteus, который будет использоваться для защиты подводной инфраструктуры. Он подчеркнул, что Proteus, приобретенный у Норвегии, в частности, будет выполнять патрулирование в северной части Атлантического океана.