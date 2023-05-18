В Иерусалиме десятки тысяч человек приняли участие в марше с флагами

Шествие проходило по центральным улицам города при повышенных мерах безопасности из-за угрозы беспорядков

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Десятки тысяч человек в четверг приняли участие в марше с израильскими флагами в Иерусалиме. Как сообщила газета The Jerusalem Post, шествие проходило по центральным улицам города при повышенных мерах безопасности из-за угрозы беспорядков.

Часть маршрута традиционно пролегала через Старый город, участники шествия следовали через Дамасские ворота, проходя через мусульманский квартал. По информации газеты, в этом районе полиция пресекла несколько стычек еврейских и арабских активистов. О серьезных инцидентах сообщений пока не поступало.

Безопасность в городе во время шествия обеспечивали более 3,2 тыс. полицейских, сотрудников пограничной службы и спецназовцев. Движение транспорта в Иерусалиме было ограничено, на подходах к Старому городу были выставлены блокпосты, у Дамасских ворот полицейские разделяли потоки так, чтобы минимизировать риск возникновения столкновений.

День Иерусалима

Шествие проводилось по случаю Дня Иерусалима, который отмечается в память об объединении города под властью Израиля по итогам Шестидневной войны в 1967 году. Накануне праздника премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к согражданам подчеркнул, что объединение Иерусалима открыло новые горизонты для города, превратив его в мегаполис.

В последние годы День Иерусалима проходит на фоне рисков обострения ситуации в зоне палестино-израильского противостояния.

В 2021 году за беспорядками в Старом городе, начавшимися из-за решения израильского суда конфисковать у арабских семей дома в квартале Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима, последовало резкое обострение ситуации. Действующие в Газе группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 по 21 мая прошлого года. В июне того же года марш с израильскими флагами в Иерусалиме прошел без серьезных инцидентов, но его маршрут не пролегал через Дамасские ворота, ведущие к мечети Аль-Акса.

Статус Иерусалима является одной из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинская сторона хочет сделать восточную часть города столицей своего государства.