США считают, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений ДСНВ

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что его страна соблюдает этот договор

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов считает, что Россия продолжает придерживаться количественных ограничений в рамках российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы соблюдаем договор, и решение России в одностороннем порядке приостановить свое участие в Новом ДСНВ является достойным сожаления и непродуманным", - утверждал он. В США этот договор принято называть Новым ДСНВ.

Дипломата спросили, считают ли в Вашингтоне, что Москва продолжает придерживаться только количественных ограничений ДСНВ, а не других его аспектов. "Все верно", - ответил он.

"Наша позиция заключается в том, что взаимное соблюдение Нового ДСНВ способствует укреплению безопасности не только Соединенных Штатов, но и наших союзников и партнеров. Оно также содействует укреплению безопасности России и остального мира. И именно поэтому мы продолжаем работать над обеспечением выполнения договора", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Решение России

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках документа, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Россия и США заключили этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.