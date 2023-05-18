Республиканцы внесли в Сенат законопроект с призывом к администрации США выйти из ДСНВ

Сенаторы также призывают "предпринять шаги по укреплению американских ядерных сил"

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Республиканцы представили в четверг законопроект, в котором содержится рекомендация к администрации Соединенных Штатов выйти из российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа Тома Коттона (республиканец, от штата Арканзас).

"Конгресс считает, что <...> в связи с фактическим выходом России из Нового ДСНВ и ядерной экспансией Китая Новый ДСНВ больше не отвечает национальным интересам США и Соединенные Штаты должны выйти из него", - говорится в тексте законопроекта под названием No START Treaty Act. В США этот документ принято называть Новым ДСНВ.

Сенаторы также призывают вашингтонскую администрацию "предпринять шаги по укреплению американских ядерных сил". Оба этих призыва носят рекомендательный характер.

При этом законопроект обязывает Госдепартамент и Пентагон представить Конгрессу доклад о состоянии ядерных сил страны, а также "план устранения любых недостатков сил ядерного сдерживания США". Кроме того, члены Конгресса требуют от администрации, чтобы "любые будущие соглашения о контроле над вооружениями с Россией, устанавливающие количественные ограничения на размер арсеналов США и России, ограничивали все ядерные силы России (включая нестратегическое ядерное оружие) и аналогичным образом ограничивали ядерный арсенал Китая". Инициатива запрещает правительству в одностороннем порядке сокращать арсеналы, а также "поступаться американской противоракетной обороной".

Как отмечается в тексте инициативы, через год после ее возможного одобрения Конгрессом "никакие средства не должны расходоваться на выполнение Нового ДСНВ, любого другого соглашения <...> с Российской Федерацией о контроле над ядерными вооружениями, <...> если только такие договоры или соглашения не удовлетворяют описанным [выше] требованиям". При этом президент может отменить данный запрет, лишь "удостоверив соответствующие комитеты Конгресса, что соглашение или договор отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и не наносит ущерба потенциалу сдерживания Соединенных Штатов".

На брифинге в четверг заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела журналисты попросили прокомментировать инициативу. "Я не видел этот законопроект. Поэтому я, конечно, не буду его комментировать. Но мы считаем, что мир станет лучше, если обе наши страны будут соблюдать Новый ДСНВ", - отметил он, добавив, что ДСНВ соответствует национальным интересам США.

Администрация нынешнего президента-демократа Джо Байдена и его однопартийцы, контролирующие Сенат, выступают в поддержку договора, что создает серьезные препятствия для одобрения данной инициативы обеими палатами Конгресса.

Решение России

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 марта о том, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Он подчеркнул, что прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках документа, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции. 1 марта Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ДСНВ.

Россия и США заключили этот договор в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение на максимально возможные пять лет.